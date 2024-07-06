В Сумах раздались взрывы, перед этим предупреждали об угрозе "шахедов"

"В Сумах было слышно звуки взрывов, сообщили корреспонденты Суспільного", - говорится в сообщении.

До этого военные сообщали о группе вражеских БпЛА возле города Сумы. Также в ПС призвали жителей спрятаться в укрытия.

"Вторая группа "шахедов" в Сумской области. Курс юго-западный", - добавили военные в 00:10.

Обновлено в 00:37

КП "Горводоканал" сообщило, что в связи с обесточиванием всех объектов водоканала временно прекращена подача воды в город.

"Система водоотведения функционирует - осуществляется их переход на аварийно-резервное питание", - добавили в сообщении.

Также в 00:37 военные Воздушных сил ВСУ призвали жителей города оставаться в укрытиях, поскольку над городом продолжают летать "шахеды".

Кроме того, Суспільне Новини сообщало о повторных взрывах в городе и частичном отсутствии электроснабжения.

Где объявлена тревога

По состоянию на 00:24, 6 июля, воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях. Также тревога продолжается в Луганской области и в Крыму.