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В Сумах объявили траур по погибшим в результате вчерашней атаки, завалы еще разбирают

Фото: в Сумах объявили траур по погибшим в результате вчерашней атаки (facebook.com/DSNSSUMY)
Автор: Наталья Юрченко

В Сумах объявили траур по погибшим в результате атаки россиян 13 марта. На месте трагедии еще разбирают завалы, под ними могут находиться люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Сумской ГВА Алексея Дрозденко в Telegram.

Он отметил, что сегодня и завтра в Сумах был объявлен траур по жертвам российской атаки.

Спикер ГСЧС в Сумской области Олег Стрелка в комментарии "Суспільному" сообщил, что утром в Сумах возобновили поисковые работы. Их остановили вчера, поскольку была угроза повторного возгорания. Утром спасатели начали разбирать завалы.

"Действительно есть информация, что под завалами могут находиться люди", - сказал он.

 

Пока остается неизвестным, сколько еще людей могут быть под завалами разрушенного дома.

Удар по городу Сумы

Напомним, ночью 13 марта россияне ударили по Сумам. Вражеский дрон-камикадзе попал в жилую пятиэтажку. По предварительным данным, было разрушено 15 квартир, 30 - повреждены.

 

Из-под завалов спасли 10 человек. Сообщалось, что в результате атаки есть жертвы, первоначально их количество не называли.

Вчера из-под завалов дома спасатели деблокировали тела двух погибших.

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