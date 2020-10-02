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У Сумах шахраї створили call-центр для крадіжки грошей з рахунків іноземців

Автор: Роман Тверденко

Двоє жителів Сум створили call-центр, за допомогою якого заволодівали грошима з рахунків іноземців. Загальна сума вкрадених грошей - 3 мільйони гривень.

Про це повідомляє Національна поліція.

Встановлено, що шахраї створили у місті центр, оператори якого видавали себе за працівників банку. В ході телефонних розмов з громадянами сусідньої країни, вони дізнавалися у них конфіденційну інформацію, СVV-коди, номери і PIN-коди банківських карток. Використовуючи ці дані, шахраї виводили гроші з карток на підконтрольні рахунки.

Попередньо, зловмисники завдали збитків на три мільйони гривень.

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У приміщенні call-центр поліція провела обшуки та вилучила комп'ютерну техніку, мобільні телефони, чернетки.

Ведеться слідство за ч. 4 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Раніше повідомлялося, що у Херсонській області банда викрала гроші з рахунків 100 іноземців.

Також відомо, що СБУ розкрила схему на 2,8 млрд гривень на ринку цінних паперів.

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