RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Сумах выросло количество пострадавших из-за вчерашнего ракетного удара

Фото: в Сумах из-за ракетного удара увеличилось количество пострадавших (facebook.com/UA.National.Police)
Автор: Наталья Юрченко

В Сумах резко увеличилось количество пострадавших из-за ракетного удара россиян 29 июля. Несколько травмированных госпитализировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумский городской совет в Facebook.

Отмечается, что за медицинской помощью обратилось 17 пациентов. Трое из них были госпитализированы в состоянии средней тяжести. В результате атаки один человек погиб.

В настоящее время на месте удара проходит обследование разрушенного имущества и демонтаж поврежденных конструкций. Работают спасатели и спецтехника.

Обновлено

"Суспільне" со ссылкой на городской совет Сум сообщает, что количество жертв увеличилось до двух человек. Ранения получили 20 человек.

Ракетный удар по Сумам

Напомним, вчера вечером российские оккупанты обстреляли Сумы. Захватчики ударили ракетой по учебному учреждению. Также из-за атаки повреждены соседние дома.

Позже полиция сообщила, что в результате атаки погиб человек, еще пять человек получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьВойна в УкраинеВойна России против Украиныракетный удар