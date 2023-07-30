В Сумах выросло количество пострадавших из-за вчерашнего ракетного удара

Отмечается, что за медицинской помощью обратилось 17 пациентов. Трое из них были госпитализированы в состоянии средней тяжести. В результате атаки один человек погиб.

В настоящее время на месте удара проходит обследование разрушенного имущества и демонтаж поврежденных конструкций. Работают спасатели и спецтехника.

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"Суспільне" со ссылкой на городской совет Сум сообщает, что количество жертв увеличилось до двух человек. Ранения получили 20 человек.

Ракетный удар по Сумам

Напомним, вчера вечером российские оккупанты обстреляли Сумы. Захватчики ударили ракетой по учебному учреждению. Также из-за атаки повреждены соседние дома.

Позже полиция сообщила, что в результате атаки погиб человек, еще пять человек получили ранения.

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