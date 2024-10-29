ua en ru
Ср, 30 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Сумах было слышно звук взрыва

Вторник 29 октября 2024 23:13
UA EN RU
В Сумах было слышно звук взрыва Фото: люди в укрытии (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Поздним вечером, 29 октября, в городе Сумы был слышен звук взрыва. В области продолжается тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини".

"В Сумах был слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты Суспільного", - говорится в сообщении в 23:03.

Что явилось причиной взрыва, официальной информации на данный момент не было. Однако еще час до этого в Воздушных силах ВСУ сообщали, что через Сумскую область в направлении Полтавской пролетела часть ударных БПЛА россиян.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:13 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как видно, сейчас сигнал продолжается в Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях. Также темно-красным цветом уже много месяцев обозначена Луганская область и оккупированный Крым.

В Сумах было слышно звук взрыва

Также напомним, что в 21:35 воздушная тревога была объявлена в Киеве и ряде других регионов. В тот период времени сигнал был вызван угрозой применения баллистического вооружения с северо-восточной направления.

Позже, в 22:02 уже был отбой. Однако из-за вражеских дронов, которые в очередной раз запустила Российская Федерация с северо-восточного направления, сигнал в некоторых регионах продолжался и продолжается до сих пор.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
NEWS
В Украине ужесточат требования для бронирования от мобилизации: что готовят в Кабмине
В Украине ужесточат требования для бронирования от мобилизации: что готовят в Кабмине
DAILY
Демограф Александр Гладун: Надо признать, что нас в стране после войны будет 30 миллионов
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Демограф Александр Гладун: Надо признать, что нас в стране после войны будет 30 миллионов