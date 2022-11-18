Сумма замороженных российских активов в ЕС достигла 70 млрд евро

Согласно документу, на Бельгию приходится 50 млрд евро из 68 млрд евро. Люксембург занимает второе место с 5,5 млрд евро. Вместе с Италией, Германией, Ирландией, Австрией и Францией на их долю приходится более 90% замороженных активов.

Еврокомиссия пока проводит оценку, сколько национальных резервов России заморожено в ЕС. Во внутреннем документе приводится приблизительная цифра в 33,8 млрд евро.

Еврокомиссия все еще ожидает принятия Советом ЕС решения о признании уклонения от санкций преступлением ЕС, что облегчило бы конфискацию активов в случае осуждения по уголовному делу.

Проблема - как ни странно - в Польше, которая, согласно документу, застопорила процесс. По словам одного из дипломатов, хотя Варшава полностью поддерживает инициативу ЕС, но ей сначала необходимо принять национальный закон, что она и делает в настоящее время, отмечает Politico.