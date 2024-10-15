В Сухопутных войсках отреагировали на инцидент в подразделении "Асгард": проведут расследование

Что предшествовало

В минувшие выходные подразделение "Асгард" в составе Сухопутных войск ВСУ заявило, что Александр Дмитриев (известный также как "Тихоход") без полномочий отдавал незаконные приказы, унижал и угрожал.

"Гражданское лицо, позволяющее себе вмешиваться в работу нашего подразделения. А именно: отдавать приказы военным, угрожать "ломать военных через колено", и унижать их достоинство", - заявили представители подразделения.

Реакция Сухопутник войск

В ответ на такие заявления бойцов командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк инициировал проведение служебного расследования инцидента. По его словам, расследование будет проведено с целью установления реальных фактов и обстоятельств происшествия. А также для предоставления надлежащей правовой оценки событиям, о которых сообщила группа "Асгард".

"Выводы и решения будут публичными. Довожу всем сторонам, что справедливость будет обеспечена в полном соответствии с нормами действующего законодательства", - написал Павлюк.

В то же время в Сухопутных войсках сообщили , что выяснят все обстоятельства дела, аргументы и доказательства обеих сторон конфликта.

"Действиям участников конфликта будет дана правовая оценка. На время проверки просим граждан воздержаться от самостоятельной эмоциональной оценки данной ситуации, которая может быть неверной, из-за отсутствия полного объема информации и противоречия имеющейся", - подчеркнули в СВ.

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