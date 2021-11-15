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Сухо і до +11 вдень: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Автор: Ілона Свиридова

Погода в Україні 15 листопада буде сухою, очікується мінлива хмарність. Денна температура повітря сягатиме + 11.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр.

Погода в регіонах

На заході України опадів не очікується, що вдень від +5 до +10, найтепліше в Закарпатській області, вночі від -2 до +3. На півночі вдень від +2 до +6, вночі від -1 до +3 .

У центральній частині сьогодні вдень від +3 до +6, вночі від 0 до +2. На сході вдень від + 3 до +6, вночі від -1 до -5.

На півдні мінлива хмарність, без опадів, вдень від +7 до +10, вночі від -1 до +4. У Криму вдень очікується до +11.

Погода в Києві

У Києві сьогодні вдень від +4 до +6, вночі від +1 до +3. Вітер північно-східний, 5-10 метрів на секунду, опадів не очікується.

Зазначимо, раніше РБК-Україна опублікувало прогноз погоди на тиждень.

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Погода в Україні