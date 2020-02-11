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Суддя Верховного суду Святська пішла у відставку

Новини » Суспільство     11.02.2020 - 16:46
Суддя Верховного суду Святська пішла у відставку
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Святська займала посаду судді Верховного суду з травня 2019 року

Вища рада правосуддя звільнив з посади суддю кримінального Касаційного суду у складі Верховного Суду Олену Святську у зв'язку з поданням нею заяви про відставку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ВР.

Відповідне рішення було прийнято сьогодні, 11 лютого.

"Олена Святська почала кар'єру в органах прокуратури, потім працювала старшим викладачем кафедри загальноправових дисциплін Кременчуцького державного політехнічного університету. У 2002 році вона стала суддею Кременчуцького районного суду Полтавської області, пропрацювавши на цій посаді до 2017 року. Указом президента України № 195/2019 від 7 травня 2019 Олена Святська була призначена суддею Верховного суду", - повідомили в НД.

Суддя Верховного суду Святська пішла у відставку

Фото: Олена Святська (supremecourt.ua)

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