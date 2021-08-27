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Суддя Верховного суду Гусак подав у відставку

Автор: Дмитро Левицький

Суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду Микола Гусак подав у відставку. Відповідну заяву отримала Вища рада правосуддя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на порядок денний ВРП.

Питання відставки Гусака розглянуть на засіданні Вищої ради правосуддя, яке відбудеться 7 вересня.

Гусак працює у Верховному суді ще з 2001 року. У 2017 році його включили до складу Першої Дисциплінарної палати. Крім того, з 2017 по 2019 рік суддя Гусак був членом Вищої ради правосуддя.

За останній рік це вже п'ятий суддя Верховного суду, який вирішив подати у відставку. Всього у Верховному суді працює 190 суддів.

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Верховный суд