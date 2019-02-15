Суддя розповіла про ризики повторного обрання Гречківського у ВРП

Фото: Павло Гречківський (УНІАН)

Питання переобрання Гречківського буде розглядатися на з'їзді адвокатів

В ході з'їзду адвокатів України буде "здійснена спроба незаконного переобрання на другий термін в склад Вищої ради правосуддя України Павла Гречківського, підозрюваного у хабарництві в особливо великих розмірах". Про це "Рубриці" повідомила суддя Жовтневого суду Полтави Лариса Гольнік, яка свого часу відмовилася взяти хабар у справі мера Олександра Мамая, повідомляє РБК-Україна з посиланням на УНІАН.

З'їзд адвокатів України запланований на 15-16 лютого і буде проходити в приватному гірськолижному комплексі закритого типу "Плай", в селі Плав'я (Львівської області).

"Ми знову спостерігаємо тенденцію, коли всупереч ст. 131 Конституції України (забороняє займати одній людині два терміни поспіль посаду у складі Вищої ради правосуддя України), і в умовах повної недовіри суспільства може відбутися повторне обрання Гречківського до складу ВРП. Крім того, діє законодавча заборона на суміщення посади в органах адвокатського самоврядування з членством у ВРП. Гречківський є секретарем Ради адвокатів України, що прямо порушує цю норму закону", - заявила суддя.

Як повідомляється, Гольнік попереджає членів ВРП, що ймовірне переобрання і призначення Павла Гречківського підірве авторитет органів судової влади, державної влади в цілому та подальшої діяльності ВРП зокрема.

"Вища рада правосуддя України - найвищий орган суддівського управління, куди входять представники юридичної спільноти, до яких має бути найбільша довіра. А все відбувається навпаки. У країнах розвиненої демократії, людина, яка б опинилася в такій ситуації, як пан Гречківський, сам би подав у відставку. Або ж орган, в якому вонапрацює, звільнив її з посади, щоб це не відкидала тіні на всю структуру. Якщо ж ВРП ігнорує закони України та не в змозі захистити суддів від незаконного тиску, буде тоді суддівська система незалежною? Чи можемо ми тоді взагалі говорити про існування судової влади в Україні?" - запитує Гольнік.

Як повідомляється, напередодні проведення з'їзду юристів імениті адвокати закликали колег у соцмережах не йти на компроміс з совістю і не переобирати Гречківського. Разом з тим, 48 народних депутатів підписали подання в Конституційний суд щодо незаконності претензій Гречківського на членство у складі ВРП.

Також повідомляється, що генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав Павла Гречківського "великою рибою" корупційних афер. Адвокат підозрювався в отриманні хабара у розмірі півмільйона доларів за "рішення" в суді комерційних питань приватної фірми, а також у приватизації нерухомого майна в центрі Києва корупційним шляхом. В результаті державний та міський бюджети втратили близько 4 млн доларів.