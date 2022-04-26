Суддя КСУ Литвинов пішов у відставку

Конституційний суд України (КСУ) 26 квітня звільнив суддю Олександра Литвинова. Раніше він подав заяву про відставку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу КСУ .

Литвинов був обраний до КСУ за квотою з'їзду суддів України в січні 2013-го. Присягу він прийняв 15 травня того ж року. У травні цього року його повноваження закінчуються.

"За результатами засідання КСУ прийняв рішення про задоволення заяви", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сьогодні на спеціальному пленарному засіданні КСУ розглянув заяву Литвинова про відставку з посади судді Конституційного Суду.

Нагадаємо, відсторонений голова КСУ Олександр Тупицький після початку війни з Росією незаконно втік за кордон. Державне бюро розслідувань підозрює, що до втечі можуть бути причетні правоохоронці.

Відзначити, відносно Тупицького в Україні порушено кілька кримінальних справ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!