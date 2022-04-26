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Суддя КСУ Литвинов пішов у відставку

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Київ, Вівторок 26 квітня 2022 18:15
Суддя КСУ Литвинов пішов у відставку Фото: КСУ звільнив суддю Олександра Литвинова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Конституційний суд України (КСУ) 26 квітня звільнив суддю Олександра Литвинова. Раніше він подав заяву про відставку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу КСУ.

Зазначається, що сьогодні на спеціальному пленарному засіданні КСУ розглянув заяву Литвинова про відставку з посади судді Конституційного Суду.

"За результатами засідання КСУ прийняв рішення про задоволення заяви", - йдеться в повідомленні.

Литвинов був обраний до КСУ за квотою з'їзду суддів України в січні 2013-го. Присягу він прийняв 15 травня того ж року. У травні цього року його повноваження закінчуються.

Нагадаємо, відсторонений голова КСУ Олександр Тупицький після початку війни з Росією незаконно втік за кордон. Державне бюро розслідувань підозрює, що до втечі можуть бути причетні правоохоронці.

Відзначити, відносно Тупицького в Україні порушено кілька кримінальних справ.

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