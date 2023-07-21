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Судоходство в Черном море замедлилось после угроз России атаковать корабли, - Reuters

Иллюстративное фото: Судоходство в Черном море замедлилось после угроз России атаковать корабли (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Количество судов, желающих забрать зерновые грузы из черноморской акватории, на этой неделе сократилось на 35% по сравнению с предыдущей неделей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы считаем, что агрессивная риторика, скорее всего, приведет к сокращению числа владельцев, желающих осуществлять перевозки в этом регионе, и создаст дополнительные сложности в отношении доступности страхования", - заявил аналитик Jefferies Омар Нокта.

Согласно анализу, проведенному платформой Shipfix, на этой неделе количество сухогрузных судов, начиная от небольших судов типа handysize и заканчивая супрамаксами, которые позиционируют себя для перевозки зерна из Черноморского региона, сократилось на 35% по сравнению с предыдущей неделей.

Согласно этим данным, только 20 судов были выставлены на форвардные операции на конец июля - начало августа по сравнению с 32 судами, которые запрашивались на предыдущей неделе.

Многие страховщики уже приостановили страхование грузов из Украины, за исключением небольших портов вдоль Дуная, сообщили источники издания в страховой отрасли.

"Большой вопрос - это безопасность дунайских портов в будущем", - сказал один из источников.

Угрозы России

В начале этой недели Россия объявила, что вышла из "зерновой сделки" из-за якобы невыполнения его требований.

После этого Минобороны РФ заявило, что будет топить суда, которые будут идти в украинские порты. При этом страны, чьи корабли будут идти в Украину, в Кремле будут считать вовлеченными в войну.

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