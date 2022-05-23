Судно з 124 пасажирами на борту загорілося на Філіппінах, є загиблі

Щонайменше семеро людей загинули в понеділок під час пожежі на швидкохідному судні біля берегів Філіппінського острова Лусон. На борту перебували 124 пасажири.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на берегову охорону країни в Facebook .

Згідно з її даними, на борту судна, яке вийшло з острова Полілло приблизно о 05:00 (00:00 за Києвом) і попрямувало до острова Лусон, знаходилися, в тому числі 10 членів екіпажу. 120 осіб були врятовані, 23 з них отримали поранення і зараз знаходяться в лікарні. Ще сімох шукають рятувальники.

Пожежа на судні була взята під контроль. Займання сталося, коли до місця призначення залишалося менше ніж 1 км.

Нагадаємо, на сході Індонезії загорівся пасажирський лайнер прямо в море. На борту корабля було 200 осіб.

У берегів Шрі-Ланки стався вибух на контейнеровозі. В результаті постраждали члени екіпажу.

Раніше повідомлялося, що в Афганістані підірвався автобус з людьми. У ньому перевозили викладачів університету. Є поранені і загиблі.