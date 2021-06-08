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На суді щодо MH17 показали фото уламків ракети. Вона могла збити літак

Автор: РБК-Україна

На суді в Гаазі у справі про катастрофу MH17 на Донбасі показали фото уламків ракети "Бук", яка могла збити літак. Передбачається, що цю ракету привезли на окупований Донбас російські війська.

Про це в Twitter повідомив засновник порталу Bellingcat Елліот Хіггінс.

"На суді щодо MH17 в даний час демонструють частини ракети "Бук", знайдені на уламках літака... Суддя описує всі докази, що свідчать про те, що знайдені уламки відповідають ракеті "Бук" 9М38М1, яку привіз (з Росії, - ред.) конвой 53-ї бригади", - зазначив Хіггінс.

Чотири уламки ракети були знайдені свідком у справі про катастрофу MH17. За словами судді, після дослідження уламків і фрагментів, експерти прийшли до висновку, що літак збили саме ракетою 9М38М1 з ЗРК "Бук".

Нагадаємо, раніше головуючий суддя Хендрік Стейнхейс заявив, що на сьогодні досі так і не були виявлені останки двох з 298 жертв катастрофи MH17.

Також відомо, що США остаточно відмовили суду в Гаазі в наданні супутникових знімків запуску ракети "Бук". Передбачається, що на них зафіксовано місце запуску ракети по пасажирському літаку і траєкторія польоту.

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