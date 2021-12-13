В суді допитали свідків у справі по виводу за копійки іпотеки з "Укрпрофбанку", який пов'язують з Юркевичем

Судове засідання проводилося в рамках кримінального провадження, яке вела Служба безпеки України. Зокрема колишнього в.о. правління УПБ Олексія Каргаполова обвинувачують за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України. Судовий процес по цій справі триває з 2019 року.

Суд викликав свідка по справі - Андрія Лихочаса, який на момент здійснення злочину, 26 травня 2015 року, обіймав посаду заступника голови правління банку.

Відповідно до обвинувального акту, 26 травня 2015 року відбулося засідання Наглядової ради та правління УПБ, в ході якого прийнято рішення укласти договір із ТОВ "ФК Аурум Фінанс". Згідно з умовами договору, ПАТ "УПБ" уступив цій фірмі права вимоги за кредитними договорами з різними юридичними особами.

"Ця справа стосується зловживань, які були в ПАТ "УПБ" з правами переуступки кредитних договорів, коли, наприклад, проблемна заборгованість на багато мільйонів гривень віддавалась за сотні тисяч за дивними сумнівними схемами. В результаті фінансова ситуація в банку погіршувалася, що кінець кінцем, напевно, призвело до його неплатоспроможності. Ми, як Фонд гарантування, відстоюємо інтереси потерпілої сторони - вкладників, які через проблеми в банку залишилися без коштів", - прокоментував представник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Максим Богаченко.

Зокрема, суддя Світлана Старовойтова зазначила, що в той час, як ТДВ "Меблевий комбінат "Стрий" мав заборгованість перед банком 2 млн 280 тис. доларів США, 1,8 млн євро та 1,7 млн грн, правління УПБ продало цей борг "ФК Аурум Фінанс" всього за 4,6 млн грн.

Також суддя запитав чи обговорювали на засіданні правління банку питання щодо відступлення прав вимоги по цим кредитам. Як зазначив свідок, "в період травня 2015 року я не пам’ятаю, щоб ми брали участь у розгляді цього питання, але можливо і обговорювалося". На питання про рішення щодо відступлення прав вимоги за іншими проблемними кредитами УПБ Лихочас підтвердив, що приймались.

Присутній на засіданні обвинувачений Олексій Каргаполов відмовився надавати коментарі журналістам стосовно того, чи прогнозував він банкрутство УПБ через підписання подібних договорів.