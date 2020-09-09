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На суді у справі Шеремета визначився склад присяжних

Автор: РБК-Україна

На суді у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета визначився склад присяжних. Жеребкуванням їх розділили на основних і запасних.

Про це повідомляє юридична компанія "СЕНС Україна", яка захищає підозрюваного Андрія Антоненка.

Повідомляється, що сьогодні система розподілу визначила трійку основних присяжних:

  • Григорій Фірсов
  • Наталія Глоба
  • Юрій Михайленко

Запасними присяжними будуть Юрій Федоренко та Людмила Яковенко.

Нагадаємо, суд відібрав присяжних для розгляду справи Шеремета ще минулого тижня. Всього на присяжних подавалися сім осіб, але одна з претенденток Ганна Чупіна взяла самовідвід, а другій, медсестрі Інні Крамаренко, відмовили після заяви про те, що "медики не можуть бути вбивцями".

Детальніше про те, як відбирали присяжних у справі Шеремета, читайте в репортажі РБК-Україна.

За версією слідства, виконавцями вбивства Шеремета є колишній військовослужбовець, музикант Андрій Антоненко, лікар Юлія Кузьменко та волонтер Яна Дугарь. На сьогодні під вартою перебуває тільки Антоненко. Йому й Кузьменко інкримінують те, що нібито вони заклали вибухівку під авто журналіста.

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Новини України суд присяжныхпреступленияПавло Шеремет