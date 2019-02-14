В суді у справі Мангера оголосили перерву

Перерва оголошена до 10:30 ранку

В заседании по избранию меры пресечения председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявлен перерыв до 10:30 четверга, 14 февраля. Соответствующее решение принял судья Александр Кипчарский, передает корреспондент РБК-Украина.

Заседание продолжалось до полуночи, после чего подозреваемый попросил получасовой перерыв, чтобы сделать себе укол из-за разболевшейся спины.

Адвокат Константин Глоба попросил судью уважать стороны процесса и предоставить им возможность отдохнуть.

"На данный момент мы изучили примерно четверть материалов дела, это продлится еще часов пять, я не буду тут столько сидеть", - добавил он.

Защитник Александр Шадрин сказал, что еще хочет отпраздновать свой день рождения, который он почти полностью провел в Шевченковском районном суде города Киева.

Прокуроры переносу заседания не противоречили.

Напомним, ранее сообщалось, что председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер заявил, что убийство активистки Екатерины Гандзюк организовал генерал Службы безопасности Украины Даниил Доценко.

Прокуратура просит избрать Мангеру меру пресечения в виде содержание под стражей до 3 марта без залога.