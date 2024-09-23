Судья ЕСПЧ ответил, что необходимо для конфискации российских активов в пользу Украины

Решения Европейского суда по правам человека важны для стран Запада. Они открывают путь для важных шагов, в том числе конфискации российских активов.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал судья ЕСПЧ от Украины Николай Гнатовский.

Как отметил судья, мы находимся в Европе, наши основные союзники – европейцы, западные государства в широком смысле слова. Государства, в которых существует верховенство права и утверждают, что они, собственно, руководствуются верховенством права. Они принимают решение о том, поддерживать ли Украину, как поддерживать Украину, какие предпринимать действия.

По его словам, когда есть соответствующие решения Европейского суда по правам человека, то для них это юридическая основа для принятия решений о поддержке Украины, о военной поддержке Украины. Хотя непосредственно ЕСПЧ об этом не говорит, но это основа.

"Государства, скажем, принимают решения, связанные с замораживанием и арестом российских активов и использованием их для поддержки Украины. Решения ЕСПЧ способствуют созданию юридической базы, без которой европейские государства далеко не пойдут", - сказал он.

Гнатовский считает, что когда они имеют эту основу, они гораздо увереннее чувствуют себя. И они всегда могут своим оппонентам отвечать: "Мы так действуем, потому что необходимо восстановить международное право, а его нарушение констатировано компетентным международным судом, в данном случае - ЕСПЧ".

Российские активы

Напомним, большинство из замороженных российских активов находятся в Европе. ЕС пока не принял решение о конфискации этих активов в пользу Украины. Вместо этого Киеву передаются доходы от этих активов.

В частности, Euroclear осуществила первый платеж в размере 1,55 млрд евро в фонд помощи Украине. Клиринговая палата содержит 173 млрд евро, связанных с санкционированными российскими активами, включая замороженные активы ее центрального банка.

Кроме того, ЕС выделит Украине кредит в 35 млрд евро, который будет обеспечен замороженными российскими активами. Киеву не нужно будет отдавать эти деньги.