Судьи ВАКС научились нарушать Конституцию с помощью НАБУ, - эксперт

"НАБУ и САП закрывают глаза на то, что судьи Высшего антикорсуда могут незаконно обогащаться и покупать лакшери авто и недвижимость. За это требуют от них безотказной поддержки своих прихотей", - отметил Постернак.



Первым, по его словам, под контроль был взят Высший совет правосудия.



"О решениях ВСП в юридическом сообществе ходят легенды. Например, свежим скандалом стало публичное заявление судьи Апелляционной палаты ВАКС Панкулича. Он на полном серьезе заявил, что "человек, которого разыскивают, не имеет никаких других прав, кроме права вернуться и сесть в тюрьму". То есть лишь одним движением ВАКС показывает свое отношение к Конституции Украины. На это должен был бы отреагировать ВСП. Но там лишь выразили легкое беспокойство, наказав тройку судей за грубое нарушение права на защиту простым предупреждением", - написал эксперт.



Он отметил, что такая "мягкая" позиция ВСП для своих объясняется просто: его длительное время контролируют активисты во главе с Романом Маселко, который несколько месяцев назад пытался спасти экс-главу Верховного Суда Всеволода Князева, проголосовав против его увольнения.



"По странному стечению обстоятельств, именно Маселко обзавелся недвижимостью за миллионы, которые ему достались от дедушки-пенсионера. Именно такие, как Маселко, а не нормы права сегодня определяют нарушителей среди судей. Действуют по принципу: своим - особое мнение, конкурентам - закон", - сообщил Постернак.



Он также привел пример преследования Второй Дисциплинарной палатой ВСП, которую возглавляет Маселко, судьи Виктора Шкодина. Главная "вина" последнего, по мнению эксперта, в том, что он постоянно указывает на промахи НАБУ и САП вместо того, чтобы выполнять их задачи.



По словам эксперта, "смесь" из "новых" судебных и антикоррупционных органов несет угрожающий характер для страны. Следствием всего этого, пишет Постернак, стала атака на других судей со стороны ВАКС.



"Например, судья ВАКС Глотов, известный тем, что расплакался на одном из заседаний после отвода, взялся учить Верховный Суд: по его убеждению последний не имеет никакого права вмешиваться в дела Высшего антикорсуда. То есть в ВАКС заручились поддержкой антикорсиловиков и профактивистов, которые зарабатывают как в последнее в жизни и кладут большой болт на Конституцию и законы", - подчеркнул эксперт.



Он уверен, что вред от такой деятельности антикоррупционных органов выходит за пределы узкопрофильной темы.



"Каждый раз, как страна просит больше оружия или денег, нам напоминают о необходимости эффективной борьбы с коррупцией. И очень сложно ответить что-то адекватное, когда специализированные органы теряют берега и занимаются решением своих "шкурных" вопросов. В какой-то момент легче будет ликвидировать их всех одним махом, чем навести порядок. Очень надеюсь, что до этого не дойдет", - подытожил эксперт.



Как сообщалось, по данным социологов, судебной власти, к которой относится Высший антикоррупционный суд, не доверяют 72% украинцев.