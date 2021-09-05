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У Судані конфіскували партію російської зброї з Ефіопії

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Хартум, Неділя 05 вересня 2021 21:50
У Судані конфіскували партію російської зброї з Ефіопії Фото: у Судані вилучили партію російської зброї з Ефіопії (twitter.com/SomaliGuardian)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Влада Судану конфіскувала в міжнародному аеропорту столиці країни Хартума партію російської зброї, яка прибула з Ефіопії. При цьому частина вантажу встигла "просочитися" в невідомий пункт призначення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sawah Press.

Відзначається, що партія з 72 ящиків з автоматами прибула до Судану ввечері 4 вересня зі столиці Ефіопії Аддіс-Абеби. При цьому представник правоохоронних органів зазначив, що частина зброї "встигла просочитися з аеропорту в невідомий пункт призначення".

За його словами, інформація про вантаж вказує на те, що партія зброї була поставлена з Росії. Автомати були поставлені в Ефіопію в травні 2019 року під час так званого сидячого страйку перед будівлею Головного командування суданської армії.

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