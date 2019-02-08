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У судах знаходяться сім справ за сприяння бойовикам в Сирії, - СБУ

Новини » Суспільство    08.02.2019 - 22:01
У судах знаходяться сім справ за сприяння бойовикам в Сирії, - СБУ
Ілюстративне фото (dod.defense.gov)

З 2011 року по теперішній час слідчими органів безпеки здійснювалося розслідування 13 справ

В українські суди надійшло сім справ за сприяння бойовикам в Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свободу".

"З 2011 року по теперішній час слідчими органів безпеки здійснювалося досудове розслідування в 13 кримінальних провадженнях, у яких досліджувалося сприяння екстремістським угрупованням (зокрема, "Ісламської держави") стосовно 11 осіб (з них 3 громадяни України)", - повідомили в Службі безпеки України.

В СБУ нагадали, що три кримінальні справи закриті, ще в трьох виробництвах розслідування триває.

Нагадаємо, 9 січня представники курдських "Загонів Народної самооборони" (YPG) на півночі Сирії захопили в полон вісім бойовиків міжнародної терористичної організації "Ісламська держава", один із полонених виявився громадянином України.

Затримання відбулося під час спецоперації поблизу сирійського міста Дейр-ез-Зор. Згідно з оприлюдненим у середу, 9 січня, з повідомленням прес-служби YPG, один із полонених виявився громадянином України.

За даними сирійських курдів, ісламіст з українським громадянством - Аскар Зарманбетов. Серед інших військовополонених двоє громадян Узбекистану, один громадянин Таджикистану, один - Казахстану, один громадянин РФ, а також німець Лукас Гласс. Ще один затриманий - неповнолітній громадянин США.

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