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Після суду. У Росії назвали умову обміну захисників "Азовсталі"

Фото: заступник голови МЗС РФ Андрій Руденко (facebook.com/ValdaiClubRu)
Автор: Валерія Поліщук

Обмін полоненими між Україною і Росією можливий після того, як українські військові будуть засуджені. Зокрема, це стосується і захисників "Азовсталі".

Про це заявив заступник голови МЗС РФ Андрій Руденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Всі речі будемо розглядати після того, як здалися в полон (українські військові, - ред.) будуть відповідним чином засуджені, винесено вирок, тоді можуть бути якісь інші кроки. До цього всі розмови про обмін передчасні", - заявив він.

Нагадаємо, раніше в Державній Думі Росії запропонували заборонити обмін військовослужбовців з "Азова", які вийшли з Маріупольського заводу "Азовсталь" і здалися в російський полон. Українська сторона зазначає, що здача в полон з подальшим обміном була єдиним способом зберегти життя бійців.

У Міністерстві оборони України назвали заяву про заборону такого обміну внутрішньою пропагандою для російської аудиторії.

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