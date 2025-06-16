Суд обязал Шабунина уплатить 126 тысяч налогового долга: что известно

Напомним, ГБР также расследует ряд уголовных дел в отношении Шабунина. В частности, об уклонении от мобилизации, подделке документов НАПК, незаконном использовании гуманитарки и присвоении джипа NissanPathfinder.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.