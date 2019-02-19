Суд над Зайцевою та Дроновим: вирок у справі оголосять 26 лютого

Судовий розгляд справи про смертельне ДТП у Харкові тривав рік

Приговор по делу о смертельном ДТП на улице Сумской с участием Алены Зайцевой и Геннадия Дронова объявят 26 февраля 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Медиапорт".

Так, судья Киевского районного суда Харькова Виктор Попрас удалился в совещательную комнату для подготовки приговора. Указано, что на заседании во вторник завершились дебаты. Стороны обменялись репликами, после чего Дронов выступил с последним словом.

При этом Зайцева от выступления в последнем слове отказалась, ограничившись коротким выступлением в прениях.

"Представитель аппарата суда сообщила присутствующим ориентировочное время оглашения приговора: 26 февраля 2019 года в 14:00. Судебный процесс по ДТП на Сумской длился год", - отмечает издание.

Напомним, во вторник, 19 февраля, в Киевском районном суде города Харькова продолжились прения по делу о смертельном ДТП на улице Сумской в ​​Харькове с участием Алены Зайцевой и Геннадия Дронова.

Как писало РБК-Украина ранее, в ходе дебатов все пострадавшие просили для водителя автомобиля Lexus Алены Зайцевой 10 лет лишения свободы.

Добавим, прокурор просит суд лишить свободы обвиняемых в совершении смертельного ДТП в Харькове Алену Зайцеву и Геннадия Дронова сроком на 10 лет, а также лишить водительских прав на 3 года.