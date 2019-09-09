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Суд закрив справу проти "Запоріжгазу", розпочату за заявою підприємця

Новини » Енергетика    09.09.2019 - 17:18
Суд закрив справу проти "Запоріжгазу", розпочату за заявою підприємця
Ілюстративне фото (УНІАН)

Виробництво по справі розпочато за заявою Юрія Щукліна в управління СБУ в Запорізькій області

3 вересня Орджонікідзевський районний суд Запоріжжя закрив провадження проти АТ "Запоріжгаз". Виробництво по справі розпочато за заявою Юрія Щукліна в управління СБУ в Запорізькій області, воно тривало протягом чотирьох років, і було припинено судом. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Дії Юрія Щукліна щодо компанії АТ "Запрожгаз" носять особисті мотиви. Все почалося з того, що "Запоріжгаз" виявив в роботі газової заправки, якою володіє Щуклін, грубі порушення, пов'язані з обліком газу. Йому було наказано виправити порушення, однак він відмовився. В результаті заправка була відключена від газу і припинила роботу. Після чого Юрій Щуклін почав безпідставно звинувачувати АТ "Запоріжгаз" у зловживаннях, зокрема у внесенні даних про виробничо-технологічні втрати, без підтверджуючих документів", - йдеться в повідомленні.

Однак, за словами прес-служби, мова не може йти про завищення обсягів витрат технологічного газу - виробничо-технологічних витрат (ВТВ), оскільки розмір ВТВ для "Запоріжгазу" розраховує не сама компанія – вони затверджуються Наказом Міністерства палива та енергетики.

"Мотиви судових розглядів Юрія Щукліна лежать виключно в площині особистих стосунків, - каже голова правління АТ "Запоріжгазу" Олег Мизик. - Все почалося з того, що лічильник газу був виключений з держреєстру у зв'язку зі зняттям з виробництва, а потім вийшов з ладу. Це є законною підставою для припинення подачі газу для заміни лічильника на новий. Але власник заправки лічильник так і не замінив".

За словами прес-служби, підприємець "намагався використовувати ЗМІ, енергоспівтовариство, державні органи влади, в тому числі і правоохоронні з метою зганьбити репутацію компанії".

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