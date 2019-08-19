Суд закрив справу про банкрутство "Центренерго"

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Суд прийняв рішення 19 серпня

Господарський суд міста Києва закрив справу про банкрутство ПАТ "Центренерго". Таке рішення було прийнято сьогодні, 19 серпня, передає РБК-Україна з посиланням на відповідний документ.

"Керуючись п. 4-3 прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника та визнання його банкрутом", Господарський суд міста Києва вирішив задовольнити клопотання Фонду державного майна України та закрити провадження у справі про банкрутство ПАТ "Центренерго", - йдеться в рішенні суду.

Постанова набирає законної сили негайно після його оголошення.

Нагадаємо, провадження про банкрутство "Центренерго" було відкрито в лютому 2004 року і тривало 15 років