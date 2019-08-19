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Суд закрив справу про банкрутство "Центренерго"

Новини » Енергетика    19.08.2019 - 18:59
Суд закрив справу про банкрутство "Центренерго"
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Суд прийняв рішення 19 серпня

Господарський суд міста Києва закрив справу про банкрутство ПАТ "Центренерго". Таке рішення було прийнято сьогодні, 19 серпня, передає РБК-Україна з посиланням на відповідний документ.

"Керуючись п. 4-3 прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника та визнання його банкрутом", Господарський суд міста Києва вирішив задовольнити клопотання Фонду державного майна України та закрити провадження у справі про банкрутство ПАТ "Центренерго", - йдеться в рішенні суду.

Постанова набирає законної сили негайно після його оголошення.

Суд закрив справу про банкрутство &quot;Центренерго&quot;

Нагадаємо, провадження про банкрутство "Центренерго" було відкрито в лютому 2004 року і тривало 15 років

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