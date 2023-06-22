Суд закрыл производство, инициированное кредиторами зернового терминала в Одессе

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз GNT Group.

Украинский холдинг сообщил, что 6 июня 2023 года Львовский окружной административный суд закрыл производство по делу №380/809/23, открытое по иску компании Madison Pacific Trust - кредитного агента, действующего в интересах кредиторов Argentem Creek Partners (ACP) и Innovatus Capital Partners.

"Произведение было закрыто в связи с неподсудностью данного спора судам административной юрисдикции (спор не имеет публично-правового характера). Среди прочего, суд разъяснил, что для разрешения спора истец должен обратиться в хозяйственный суд, который и разрешает споры, что возникают из корпоративных правоотношений, а не к административному", - отмечается в пресс-релизе.

При этом GNT Group подчеркнули, что ранее административное производство было безосновательно открыто судьей Желик А.М., которая оказалась бывшей коллегой адвокатов, помогающих Argentem Creek Partners.

"О том, что данная категория споров вообще не подсудна административному суду, а подсудна именно судам хозяйственной юрисдикции, юридическому сообществу (как судьям, так и адвокатам) известно еще с 2020 года, когда Большая Палата Верховного Суда, пересмотрев решение по делу №806/ 5231/15 (дело в отношении ОДО "Житомирское лакомство"), решило, что такие споры являются наиболее приближенными к возникающим из корпоративных отношений, почему этого не заметила и не учла судья Желик Александра Мирославовна, принимая меры обеспечения фактически выгодны "рейдерам" ? Вопрос очевиден, и указывает насколько удачно иностранные кредиторы Argentem Creek Partners и Innovatus Capital Partners используют в Украине коррупционную составляющую судебной системы", - говорится в документе.

Напомним, в конце 2022 года в GNT Group заявили, что кредиторы Argentem Creek Partners попытались осуществить рейдерский захват ООО "Олимпекс Купе Интернейшнл" - компании-оператора одесского зернового терминала.

После неудачной попытки захватить контроль над предприятиями кредиторы принудительно приступили к процедуре банкротства зернового терминала.