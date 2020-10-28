Суд поновив справу "Роттердам+" під тиском Коломойського, - нардеп

Вищий антикорупційний суд України скасував постанову про закриття справи "Роттердам+", несподівано змінивши свою позицію по цій справі на 180 градусів, під тиском Ігоря Коломойського.

Про це заявив народний депутат, колишній голова СБУ Валентин Наливайченко в ефірі "Україна24".

"Я можу сказати професійно, що в одному й тому ж суді, тим більше в новому Вищому антикорупційному, не може бути двох протилежних рішень. Тому що це та сама установа. Законодавство України не змінювалося за цей час. Відтак я погоджуюся, що це безумовно було рішення під тиском. У нас, у народних депутатів, є всі підстави вважати, що це справді пан Коломойський і що це справді комерційні інтереси", - повідомив Наливайченко.

За його оцінками, ВАКС по суті змусили прийняти рішення, яке повністю суперечить його ж вердикту місячної давності.

"На мій погляд, це рішення нічого доброго не дає насамперед і в першу чергу самому Вищому антикорупційному суду. Тримати позицію, не прогинатися під тиском - це набагато важливіше, ніж тимчасові обставини", - зазначив Наливайченко.

Екс-голова СБУ с огляду на ті матеріали справи, які були публічно озвучені в суді, зазначив, що справа "Роттердам+" в будь-якому випадку немає жодної перспективи і згодом знову буде закрита через відсутність складу злочину.

"А мій прогноз щодо справи - я думаю, ми знову побачимо закриття справи в черговий раз, тому що комплексна експертиза, яку зробила і Служба безпеки України, і наукові, і інші дослідницькі інститути в Україні, чітко визначила, що немає збитків, немає відповідно наслідків, немає суті для провадження і справи в суді", - додав народний депутат.

Нагадаємо, 27 жовтня Вищий антикорупційний суд постановив поновити розслідування схеми постачання вугілля "Роттердам+".

Таке рішення суд прийняв за заявою Нікопольського заводу феросплавів Ігоря Коломойського. За твердженням адвокатів, на суддю чинився безпрецедентний політичний тиск з боку заявника.

У вересні цей же суд визнав закриття справи "Роттердам+" повністю законним і обґрунтованим, вивчивши зібрані за 3,5 року матеріали слідства. Тоді суд прийшов до висновку, що немає доказів вчинення злочину і заподіяння шкоди від дії формули.

Як відомо, справу "Роттердам+" було закрито прокуратурою 27 серпня 2020 року через відсутність складу злочину. Це рішення незабаром підтвердив Офіс генерального прокурора, а також Вищий антикорупційний суд.