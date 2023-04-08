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Суд вынес приговор корректировщику российских ударов по школам в Николаеве

Фото: суд вынес приговор корректировщику российских ударов по школам в Николаеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Суд вынес приговор коллаборанту, корректировавшему российские удары по школам Николаева. Следующие 8 лет предатель проведет за решеткой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

Предатель корректировал вражеские удары по объектам гражданской инфраструктуры на территории Николаевской области.

"Именно по его "наводке" российские оккупанты нанесли ракетный удар по двум местным школам. В результате вражеской воздушной атаки оба здания были полностью разрушены", - пишет пресс-служба.

Предатель был задержан в августе 2022 года во время контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах области.

"По материалам украинской спецслужбы, суд назначил ему 8 лет заключения", - добавляет СБУ.

Коллаборационистом оказался бывший начальник службы охраны одного из инфраструктурных объектов областного центра. С начала российского полномасштабного вторжения российская разведка дистанционно привлекла его к негласному сотрудничеству.

"В поле зрения игру он попал из-за своей активности в прокремлевских Telegram-каналах, где неоднократно публиковал свои комментарии в поддержку вооруженной агрессии России", - добавляет пресс-служба.

Во время обыска был обнаружен мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с российским координатором.

Фото: суд вынес приговор корректировщику российских ударов по школам в Николаеве (t.me/SBUkr)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ недавно разоблачила еще три схемы уклонения от мобилизации в условиях войны. Махинации устроили с участием главы военно-врачебной комиссии и адвоката, их задержали.

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