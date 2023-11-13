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Суд вынес приговор корректировщику удара РФ по зданию ОВА в Харькове

Харьков, Понедельник 13 ноября 2023 13:13
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Суд вынес приговор корректировщику удара РФ по зданию ОВА в Харькове Фото: суд вынес приговор корректировщику удара РФ по зданию ОВА в Харькове (t.me/synegubov)
Автор: Наталия Гурковская

Суд Харькова вынес приговор корректировщику российских ударов, по вине которого погиб 31 человек во время обстрела здания Харьковской ОВА в марте 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Сегодня Киевский районный суд Харькова признал виновным 38-летнего мужчину, который 1 марта 2022 года навел российскую ракету на здание Харьковской ОВА. Предатель получил пожизненное заключение с конфискацией имущества", - рассказал он.

Следствием этого удара, как напомнил глава ОВА, стала гибель 31 человека. Здание ХОВА было почти полностью разрушено.

"Следствие полностью доказало факты сотрудничества подозреваемого с российскими спецслужбами, которым он через соцсети сливал информацию об ВСУ и инфраструктуре Харьковщины и распространял российские пропагандистские нарративы", - отметил Синегубов.

Обстрел здания Харьковской ОВА

Напомним, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харьковской ОГА 1 марта 2022 года. Здание подверглось значительным разрушениям. В частности, из-под завалов ОГА в Харькове достали тело волонтерки Виктории Ютиной. Окончательное число жертв удалось установить лишь через месяц после трагедии.

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