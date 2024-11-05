Суд вынес приговор бывшим чиновникам времен Януковича

Как сообщают источники РБК-Украина, речь идет о:

бывшем народном депутате от "Партии регионов" Вадиме Колесниченко;

бывшем главе Киевской милиции Петре Федчуке;

заместителе командира расформированного "Беркута" Сергее Кусюке.

Суд признал их виновными в превышении власти, а также служебных полномочий, которые сопровождались насилием, разжигании национальной вражды, ненависти и унижении национальной чести и достоинства.

Что известно о деле

Бывший народный депутат в апреле 2010-го в Украинском доме в Киеве организовал выставку фотографий и документов под названием «Волынская резня - польские и еврейские жертвы ОУН-УПА» с целью разжигания национальной вражды и ненависти.

Когда посетители выставки выразили свою позицию относительно хода исторических событий, экс-нардеп призвал правоохранителей применить против них физическое насилие. В частности он оскорблял чувства граждан из-за их идеологических убеждений.

"Выполняя призывы народного избранника, сотрудники милиции, превышая предоставленную им власть и применяя насилие, вызвали отдельным гражданам телесные повреждения. Они незаконно задержали 13 человек. В отношении них были составлены протоколы о якобы совершении административных правонарушений. Позже суд признал всех задержанных невиновными", - добавляет Офис генпрокурора.

Из-за сокрытия осужденных судебное разбирательство осуществлялось по процедуре in absentia

Дела Майдана

Также в Украине продолжается расследование в отношении лиц, причастных к незаконному подавлению протестов в центре Киева во время Революции Достоинства в 2013-2014 годах. К уголовной ответственности привлечены ряд руководителей государственных органов и правоохранительных структур.

В июне сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) установили личности правоохранителей, которые осуществили первые выстрелы по участникам протестов на Майдане Независимости в Киеве в феврале 2014 года.