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Суд Ватикана признал бывшего советника Папы Римского виновным в финансовых преступлениях

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Суд Ватикана приговорил итальянского кардинала Анджело Беккью, бывшего советника Папы Франциска, к пяти с половиной годам тюремного заключения за финансовые преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Издание отмечает, что 75-летний Беккью был самым высокопоставленным чиновником Ватикана, когда-либо сталкивавшимся с подобными обвинениями, и когда-то сам считался претендентом на папский престол.

В центре судебного разбирательства была сделка с недвижимостью в Лондоне, которая обернулась для католической церкви огромными убытками.

Адвокат кардинала Беккью заявил, что его клиент невиновен и подаст апелляцию.

Кардинал предстал перед судом вместе с девятью другими обвиняемыми. Все они были осуждены по одним пунктам и признаны невиновными по другим.

Судебный процесс, обнаживший междоусобицы и интриги в высших эшелонах власти Ватикана, длился два с половиной года.

После того как трое судей потратили более пяти часов на рассмотрение вердикта, глава суда Джузеппе Пиньятоне объявил, что кардинал Беккью был признан виновным в растрате. Остальные, среди которых были финансисты, юристы и бывшие сотрудники Ватикана, обвинялись в различных преступлениях, включая мошенничество, отмывание денег и злоупотребление служебным положением. Все они отрицали свою вину.

Это дело - первое, когда кардинал предстал перед ватиканским судом, - стало предметом интриг и коварства. Оно было связано с обвинениями в финансовых нарушениях на самом верху Ватикана, с тайной и кинжальной деятельностью, которая часто характеризует секретный мир Святого Престола.

 

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