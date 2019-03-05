Суд зменшив заставу Насірову до 36 млн гривень

Раніше сума застави становила 100 млн гривень

Суд уменьшил размер залога бывшему главе Государственной фискальной службы Роману Насирову со 100 млн гривен до 36 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Сообщается, что 4 марта 2019 года с участием прокуроров САП в Шевченковском районном суде города Киева состоялось очередное судебное заседание по существу по рассмотрению обвинительного акта в уголовном деле по обвинению экс-главы ГФС и руководителя департамента ГФС Украины, на котором было продлено действие мер фигурантам дела.

Таким образом суд продлил действие мер экс-главе ГФС Украины и руководителю ГФС Украины, однако, по собственной инициативе, уменьшил залог для бывшего главы ГФС Украины по 100 млн гривен до 36 млн гривен в соответствии с размером гражданского иска в уголовном деле.

Следующее заседание назначено на 14 марта.





Напомним, 28 августа Шевченковский райсуд Киева оставил бывшего главу Государственной фискальной службы Романа Насирова под залогом в 100 млн гривен.

Насирова обвиняют в причастности к так называемой "газовой схеме Онищенко", в которой он принял ряд решений о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами. Данные решения принимались задним числом и без согласования с Министерством финансов.