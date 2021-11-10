Суд задовольнив позов "Закарпатгазу" про стягнення боргу зі споживача

Зазначається, що якщо споживач не сплатить борг добровільно, справу буде передано до виконавчої служби. У такому випадку боржнику доведеться оплатити додатково виконавчий збір — 10% від суми боргу.

"Отримавши судовий наказ про необхідність оплати, житель Тячівщини не погодився і скасував його. За законом, відповідач має на це право. Але після цього справа була розглянута судом вищої інстанції. Суд постановив стягнути зі споживача суму боргу за послугу з розподілу газу та судовий збір. Таким чином, нехтуючи щомісячною оплатою послуги, споживач накопичив борг, що в сумі з судовим збором наразі становить близько 10,5 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.

АТ "Закарпатгаз" наголошує, що від своєчасної оплати послуги залежить надійність, безперебійність та найголовніше — безпечність газопостачання.

"Газові мережі потрібно обслуговувати і підтримувати у належному стані, що здійснюється виключно з коштів, отриманих підприємством за послугу з розподілу природного газу. Накопичення боргу тягне за собою низку проблем для споживача", - йдеться у повідомленні.