RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Суд задовольнив позов "Закарпатгазу" про стягнення боргу зі споживача

Автор: Марія Тарариєва

Тячівський районний суд задовольнив позов АТ "Закарпатгаз" до жителя с. Тересва про стягнення заборгованості за надану послугу з розподілу газу. Сума накопиченого споживачем боргу становить 8223 гривень, однак йому доведеться оплатити додатково 2270 гривень судового збору.

Про це повідомляє прес-служба "Закарпатгазу".

Зазначається, що якщо споживач не сплатить борг добровільно, справу буде передано до виконавчої служби. У такому випадку боржнику доведеться оплатити додатково виконавчий збір — 10% від суми боргу.

"Отримавши судовий наказ про необхідність оплати, житель Тячівщини не погодився і скасував його. За законом, відповідач має на це право. Але після цього справа була розглянута судом вищої інстанції. Суд постановив стягнути зі споживача суму боргу за послугу з розподілу газу та судовий збір. Таким чином, нехтуючи щомісячною оплатою послуги, споживач накопичив борг, що в сумі з судовим збором наразі становить близько 10,5 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.

АТ "Закарпатгаз" наголошує, що від своєчасної оплати послуги залежить надійність, безперебійність та найголовніше — безпечність газопостачання.

"Газові мережі потрібно обслуговувати і підтримувати у належному стані, що здійснюється виключно з коштів, отриманих підприємством за послугу з розподілу природного газу. Накопичення боргу тягне за собою низку проблем для споживача", - йдеться у повідомленні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Закарпатська областьГаз