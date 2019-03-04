Суд задовольнив позов Тимошенко щодо ціни на газ

За даними "Батьківщини", суд визнав незаконною постанову Кабміну про встановлення єдиної ціни на газ

Коллегия судей Окружного административного суда г. Киева удовлетворила иск лидера "Батькщини" Юлии Тимошенко против правительства относительно незаконного повышения цены на газ для населения и теплокоммунэнерго, которое состоялось в мае 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба "Батькивщины".

Так, суд признал незаконным постановление Кабинета министров №315 от 2015 года об установлении единой цены на газ на уровне 6879 грн за тысячу кубометров.

"Доказана экономическая необоснованность цены на газ, в целесообразности которой нас убеждала власть за последние 3 года. Следовательно, тарифы – как те, что были ранее установлены, так и нынешние – не имеют экономического основания, ибо, к большому сожалению, цена на газ берется методом "с потолка", - отметил представитель Тимошенко в суде, председатель "Союза владельцев жилья" Алексей Кучеренко.

"Таким образом, основной тезис Юлии Тимошенко про абсолютную реальность уменьшения вдвое цены на газ, по сути, доказан юридически!", – добавил Кучеренко.

Таким образом теперь у юристов есть юридическая база для обжалования всех остальных постановлений об установлении цены на газ, которые были приняты с такими же признаками, считает он.

"Мы добились того, чтобы суд признал постановление КМУ незаконным, противоправным и недействующим с момента принятия, чтобы создать юридическую базу для возврата излишне уплаченных средств в результате действия этого постановления", – подчеркнул представитель Тимошенко в суде Александр Трохимец.

По словам представителей Тимошенко по "тарифному делу", власти почти 2 года и 8 месяцев затягивали рассмотрение этого дела, подавая множество "бессмысленных" ходатайств: о разъединении и объединении дел, о проведении экспертиз, об отводе суда. Однако правительство, у которого не было полномочий повышать цену на газ, так и не смогло доказать экономическую обоснованность своего решения.

"Все средства, которые люди уплатили за период действия постановления правительства, уплачены по недействительной цене на газ. Дальше мы будем добиваться, чтобы выгодоприобретатель – НАК "Нафтогаз Украины" – с миллионными зарплатами, бронированными автомобилями и со всем этим пафосом – вернул все эти деньги украинцам", – подытожил Трохимец.