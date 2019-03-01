Суд вимагає від Ради поіменний склад парламентської коаліції, - нардеп

Рада повинна надати суду інформацію до 12 березня

Окружной административный суд города Киева требует от Верховной рады предоставить поименный список депутатов, которые входят в коалицию. Об свидетельствует соответствующее решение суда, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение народного депутата Андрея Деркача в Facebook.

Деркач отметил, что Рада должна предоставить суду информацию до 12 марта.

"Ситуативные голосования и договорняки парламентского большинства могут стать темой многих журналистских расследований. Почему депутаты зачастую не могут собрать 226 голосов при якобы существующей коалиции, пытаясь наскрести по другим фракциям нужные голоса? Может, потому что коалиции по факту не существует? Поэтому я обратился в окружной административный суд затребовать у ВР список депутатов, которых входят в парламентскую коалицию. Суд иск удовлетворил", - отметил Деркач.

Нардеп напомнил, что судиться из-за назначения Уляны Супрун в Министерство здравоохранения.

"Например, истории с параличом Министерства здравоохранения - уже больше года. Одно из самых важных министерств - без министра. Как можно допустить такое? В стране реформируют медицину, а человека, который потом ответит за весь хаос и развал системы здравоохранения - нет. Есть блогерша, которая в соцсетях дает советы, как правильно мочить манту", - отметил Деркач.

Он напомнил, что коалиция бездействует и не предлагает кандидатуру на пост министра здравоохранения.

"Так называемая коалиция не предлагает никого на пост главы Минздрава. Кабмин в ответ никого не назначает. И их это устраивает. Но это не устраивает украинцев. Скоро узнаем, что скрывается за понятием "коалиция". Надеюсь, депутатов там окажется больше, чем букв в этом громком слове", - написал Деркач.

Как известно, народный депутат Андрей Деркач подал в суд из-за назначения министра здравоохранения, которого Кабмин не назначает из-за отсутствия кандидатуры от коалиции.

Фото: facebook.com/derkach.al