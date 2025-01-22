Суд в США решит вопрос о продаже с молотка яхты российского олигарха за 300 млн долларов

Яхта, содержание и страхование которой обходится налогоплательщикам США почти в 750 тысяч долларов в месяц, находится под стражей в Сан-Диего, пока тянется судебная тяжба. Правительство хочет продать ее. Но другой россиянин, который не находится под санкциями США, утверждает, что он является владельцем лодки, и он пытается вернуть ее.

106-метровая Amadea, которая имеет шесть палуб и вертолетную площадку и стоит от 230 до более 300 млн долларов, была арестована на Фиджи по запросу США. Юридическая борьба возникла в результате работы целевой группы Министерства юстиции KleptoCapture, которая занимается активами, включая яхты, самолеты и элитную недвижимость богатых россиян, на которых были наложены санкции из-за вторжения в Украину.

Дело показывает, с какими юридическими препятствиями могут столкнуться США и другие правительства, пытаясь конфисковать и продать яхты и другие роскошные активы, связанные с богатыми россиянами, которые позволили Путину вторгнуться в Украину в 2022 году. США, Великобритания и ЕС ввели санкции против олигархов и других лиц, обвиняемых в помощи Кремлю, а западные правительства преследуют их яхты, частные самолеты и виллы.

США утверждают, что владельцем Amadea является Керимов, 17-й самый богатый человек в России, с чистым капиталом около 9,3 млрд долларов, согласно индексу миллиардеров Bloomberg. Но Эдуард Худайнатов, бывший глава российского производителя нефти "Роснефть", утверждает, что он является настоящим владельцем. Адвокаты Худайнатова и его Millemarin Investments утверждают, что он потратил 232 млн долларов на строительство яхты и что она принадлежала ему все это время.

Министерство юстиции утверждает, что Худайнатов - всего лишь "подставной владелец", призванный скрыть право собственности Керимова на яхту, и не имеющий законных оснований жаловаться на то, что с ней происходит.

Судебное дело

Окружной судья США Дейл Хо на этой неделе проводит слушание по делу Худайнатова и по вопросу о том, кому принадлежит яхта.

В правительственном вступлении юрист Министерства юстиции Рейчел Дауд сказала Хо, что доказательства покажут, что Худайнатов заказал Amadea, а затем продал ее в 2021 году Керимову через посредников, после чего семья Керимова использовала яхту исключительно. Экипаж признал Керимовых владельцами, и у семьи были планы переоборудовать судно, сказала Дауд.

Министерство юстиции часто изымает имущество - включая ценные бумаги, произведения искусства, криптовалюту и даже дома и автомобили - которое оно считает доходами от преступления. Но Amadea представляет собой уникальную проблему, поскольку поддержание стоимости суперяхты - дорогостоящее дело.

Яхта, построенная в Германии с тиковыми палубами, имеет бассейн, восемь люксов и VIP-каюту с кабинетом и гардеробной, согласно yachtcharterfleet.com. Также на ней есть салон красоты и кинотеатр.

Если США не удастся добиться конфискации яхты, расходы на ее обслуживание будут потеряны. Пока что правительству не удалось получить одобрение суда на продажу судна и избежать финансового риска. Если добавить 5,6 млн долларов на ремонт в сухом доке, который США планировали провести в прошлом году, общая стоимость для налогоплательщиков составила около 20 млн долларов, согласно заявлению США в начале прошлого года, и к настоящему времени приблизится к 30 млн долларов.

"Правительство не установило, что расходы на техническое обслуживание Amadea являются чрезмерными, чтобы оправдать немедленную продажу судна, постановил Хо в июне, отметив, что расходы составляют лишь малую часть его стоимости и не являются чем-то необычным для такой яхты.

Когда Amadea была арестована, США оценили ее стоимость в 300 млн долларов или больше. Независимый оценщик оценил его справедливую рыночную стоимость в 230 млн долларов.