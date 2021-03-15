"Суд в смартфоні": Зеленський ініціює електронний документообіг у кримінальному процесі

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної ради проект змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо запровадження інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування. Документ пропонує електронну систему взаємодії між учасниками кримінального процесу.
Проект закону №5246 зареєстрований як невідкладний на сайті парламенту.
Як зазнається в повідомленні прес-служби президента, у разі ухвалення документу, правовий статус паперових та електронних документів у кримінальному процесі буде однаковим.
"Це дасть змогу перейти від тисяч сторінок паперових томів кримінальних проваджень до використання електронних носіїв без шкоди для розслідувань. Також це значно полегшить взаємодію суду, сторони обвинувачення та сторони захисту, що допоможе підвищити ефективність їхньої роботи", - повідомив Зеленський.
Також очікується, що зменшиться бюрократизація процесів, оскільки спроститься та прискориться підготовка й опрацювання документів з боку слідчих і прокурорів. Адвокати зможуть швидше подавати заяви та клопотання й матимуть змогу ознайомлюватися з матеріалами кримінальних проваджень в електронному вигляді. Водночас суд отримає можливість досліджувати документи та докази в електронній формі. Зараз же це можна зробити лише у слідчих або прокурорів, фізично приїхавши до них.
Нагадаємо, на початку березня президент України Володимир Зеленський заявив, що для влади є викликом усунення зловживань та забезпечення прозорості суддів. За його словами, дієвим кроком може стати IT-рішення.
Раніше президент України Володимир Зеленський назвав головні "хвороби" системи правосуддя в країні. Це брак суддів, надмірне навантаження на систему і проблеми з доступом до правосуддя.