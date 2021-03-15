"Суд в смартфоні": Зеленський ініціює електронний документообіг у кримінальному процесі

Як зазнається в повідомленні прес-служби президента, у разі ухвалення документу, правовий статус паперових та електронних документів у кримінальному процесі буде однаковим.

"Це дасть змогу перейти від тисяч сторінок паперових томів кримінальних проваджень до використання електронних носіїв без шкоди для розслідувань. Також це значно полегшить взаємодію суду, сторони обвинувачення та сторони захисту, що допоможе підвищити ефективність їхньої роботи", - повідомив Зеленський.

Також очікується, що зменшиться бюрократизація процесів, оскільки спроститься та прискориться підготовка й опрацювання документів з боку слідчих і прокурорів. Адвокати зможуть швидше подавати заяви та клопотання й матимуть змогу ознайомлюватися з матеріалами кримінальних проваджень в електронному вигляді. Водночас суд отримає можливість досліджувати документи та докази в електронній формі. Зараз же це можна зробити лише у слідчих або прокурорів, фізично приїхавши до них.