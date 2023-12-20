Суд штата Колорадо запретил Трампу участвовать в праймериз: в чем причина

Это судебное решение сделало Дональда Трампа первым кандидатом в президенты в истории США, которому запретили участвовать в выборах по крайне редко используемому пункту Конституции, который запрещает должностным лицам, участвовавшим в "мятеже или восстании" занимать официальные посты.

Суд при небольшом перевесе голосов (4:3) пришел к выводу, что Конституция запрещает претенденту на выдвижение от Республиканской партии в 2024 году появляться в избирательном бюллетене из-за его роли "в подстрекательстве к насилию против правительства США".

Постановление суда относится только к республиканским праймериз в Колорадо, которые пройдут в штате 5 марта, но это решение, вероятно, также повлияет на статус Трампа на всеобщих выборах 5 ноября. Вступление решения в силу отложено до подачи апелляции в следующем месяце.

Представители Трампа уже успели назвать решение суда ошибочным и недемократическим и отметили, что оно будет обжаловано в Верховном суде США.

Выборы в США

Напомним, очередные президентские выборы в Соединенных Штатах запланированы на осень 2024 года.

Согласно прогнозам, главным кандидатом от демократов станет действующий американский лидер Джо Байден, а от республиканцев - бывший глава государства Дональд Трамп.

Голоса должны быть официально подсчитаны до 6 января 2025 года, а на 20 января запланирована инаугурация.

Недавно Байден заявил, что будет повторно участвовать в выборах президента США из-за Трампа.