Суд РФ залишив під арештом українського активіста Приходька

Апеляційний військовий суд у російському місті Власиха залишив під арештом українського активіста з окупованого Криму Олега Приходька. Він буде перебувати в СІЗО російського Ростова-на-Дону до 16 березня 2021 року.

Про це повідомив адвокат Назім Шейхмамбетов, передає "Радіо Свобода".

За словами Шейхмамбетова, Приходько розповів, що його перевели в іншу камеру, де утримується з ще двома людьми.

"Ми звернули увагу, що Олег Аркадійович - літня людина, і утримання в слідчому ізоляторі, враховуючи епідеміологічну ситуацію, порушить його права. Однак суд залишив рішення Південного військового окружного суду в силі", - повідомив адвокат.

Скарг на умови утримання й стан здоров'я немає. Олег Аркадійович трохи застудився, але медсанчастина ізолятора надає йому необхідну медичну допомогу, додав Шейхмамбетов.

Зазначимо, Олег Приходько був затриманий 10 жовтня 2019 року у Криму за підозрою в підготовці теракту на окупованому півострові. У його гаражі знайшли вибухівку. В "суді" він заявив, що йому підкинули співробітники ФСБ.

Нагадаємо, в кінці березня 2020 року Приходька етапували в російське СІЗО.

Крім того, в червні РБК-Україна писало, що до Приходька вже пів року не пускають родичів. Працівники СІЗО пояснювали заборону епідемічною ситуацією.