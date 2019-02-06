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Суд в РФ 7 лютого розгляне апеляції на продовження арешту чотирьох українських моряків

Новини » Суспільство    06.02.2019 - 13:30
Суд в РФ 7 лютого розгляне апеляції на продовження арешту чотирьох українських моряків
Фото: Микола Полозов (УНІАН)

Суд розгляне скарги про продовження запобіжного заходу щодо Терещенка, Попова, Головаша, Шевченка

Московський міський суд 7 лютого розгляне апеляційні скарги на рішення про продовження арешту чотирьох українських військовополонених моряків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення адвоката Миколи Полозова, опубліковане в Facebook.

"В четвер, 7 лютого, в Московському міському суді відбудеться розгляд апеляційних скарг на рішення Лефортовського районного суду про продовження запобіжного заходу у відношенні військовополонених: Володимир Терещенко, Сергій Попов, Богдан Головаш, Андрій Шевченко", - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Володимира Терещенка, В'ячеслава Зінченко і Віктора Беспальченка погіршився стан здоров'я.

РБК-Україна писало, що лікар у СІЗО "Лефортово", куди напередодні перевели поранених українських військовополонених моряків, виявив у моряка Василя Сороки пошкодження ще одного м'яза.

Нагадаємо, всі троє українських військовополонених моряків - Ейдер, Сорока і Артеменко, яких напередодні перевели в РФ з лікарні в "Матроській тиші" в СІЗО "Лефортово", поскаржилися на проблеми на здоров'ям.

 

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