Суд дозволив затримати "організатора вбивства" Бабченка

Фото: В'ячеслав Пивоварник (скрін ютуб канал Viacheslav Pivovarnik)

Шевченківський районний суд Києва оголосив у розшук і дозволив затримати В'ячеслава Пивоварника, обвинуваченого в організації невдалого вбивства журналіста Аркадія Бабченка. На початку серпня мало було відбутися підготовче засідання суду в процесі проти Пивоварника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріали суду.

Йому ставиться держзрада, фінансування тероризму, підготовка теракту, незаконне поводження зі зброєю та вибухівкою. Обвинувальний акт проти нього було передано в суд ще в листопаді 2018 року.

У серпні поточного року суд встановив, що Пивоварник не проживає за місцем своєї реєстрації в місті Чоп Закарпатської області. Вітчим обвинуваченого повідомив поліції, що його прийомний син тривалий час проживає за межами України.

У зв'язку з цим прокуратура попросила суд оголосити в розшук підсудного і дозволити його затримання. Адвокат Пивоварника вимагав повернути обвинувальний акт прокуратурі і заявляв, що його клієнт не знаходиться в розшуку і не ховається від слідства.

Тим не менше, суд задовольнив клопотання звинувачення, оголосив Пивоварника в розшук і дав правоохоронцям санкцію на його затримання і доставку в суд.

На час розшуку підсудного суд зупинив розгляд справи.

Нагадаємо, восени 2018 року ще одного підозрюваного в організації злочину Бориса Германа засудили до 4,5 років позбавлення волі. В СБУ зазначили, що він пішов на угоду зі слідством і повністю визнав провину. Герман був достроково звільнений з в'язниці в листопаді 2019 року.

Зазначимо, 29 травня 2018 року знайомі і родичі Бабченко повідомили, що журналіста застрелили на вході в його київську квартиру.

Наступного дня голова СБУ Василь Грицак повідомив, що це була інсценізація.