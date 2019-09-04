Суд дозволив примусово доставити Гонтареву на допит

Печерський райсуд Києва дозволив застосувати відносно колишньої глави Нацбанку Валерію Гонтареву силовий привід на допит. Про це йдеться в матеріалах суду.

Зокрема, в реєстрі судових рішень опубліковано документ, який дозволяє Державному бюро розслідувань примусово доставити Гонтареву на допит. Рішення було прийнято ще 27 серпня.

У документах йдеться, що Гонтарєва є фігурантом справи про зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди. Справа стосується внесення змін у нормативну базу НБУ щодо валютного регулювання і контролю.

Нагадаємо, на початку серпня Генеральна прокуратура України в черговий раз викликала на допит Валерію Гонтареву і Олексія Філатова. Колишніх чиновників викликали на допит як підозрюваних.

Відзначимо, в липні детективи НАБУ прийшли з обшуками в колишню компанію Гонтаревої "Інвестиційний Капітал Україна". Обшук проходив рамках кримінального провадження щодо посадових осіб Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг.