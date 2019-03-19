Суд дозволив Німеччині висилати мігрантів в інші країни ЄС

Європейський суд у Люксембурзі дозволив висилати тих, кому було відмовлено в отриманні притулку

Вищий суд Європейського союзу дозволив Німеччині висилати мігрантів в інші країни ЄС. Головна умова - задоволення базових соціальних потреб мігрантів, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Зокрема, Європейський суд у Люксембурзі дозволив ФРН висилати тих, кому було відмовлено в отриманні притулку, в інші країни Євросоюзу, навіть якщо там існують недоліки у системі соціальної підтримки.

Рішення було прийнято вищою судовою інстанцією ЄС у вівторок, 19 березня. Виняток становлять випадки, коли висилаються опиняться в країні висилки в ситуації екстремального матеріального недоліку, тобто у них не буде коштів задовольнити свої елементарні потреби.

Раніше кілька німецьких судів вимагали єдиної європейської трактування для подібних випадків. За даними німецького МВС, Німеччина практично не висилає тих, кому відмовлено в притулок, в Угорщину, Грецію та Болгарію, оскільки німецькі суди не могли оцінити, наскільки поводження з мігрантами там відповідає європейським нормам.

За рішенням суду бідність або сильне погіршення матеріального стану не є достатньою причиною для скасування висилки.

Нагадаємо, кількість заявок на отримання притулку від громадян країн з безвізовим режимом поїздок в ЄС досягло 13 тис. 646, що є рекордним показником з літа 2015 року.