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Суд розгляне звільнення членів тарифної комісії НКРЕКП у серпні

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Києва, П'ятниця 25 червня 2021 11:35
Суд розгляне звільнення членів тарифної комісії НКРЕКП у серпні Фото: суд розгляне звільнення членів тарифної комісії НКРЕКП у серпні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Шостий апеляційний адміністративний суд переніс розгляд справи про звільнення чотирьох членів НКРЕКП, включаючи голову Валерія Тарасюка, на 4 серпня.

Про це свідчить інформація на урядовому порталі "Судова влада України".

Судове засідання заплановане на 10:10.

Суд першої інстанції виніс своє рішення про звільнення 4 членів НКРЕКП ще 16 березня 2021 року. Своє рішення він обґрунтував тим, що повноваження 4 з 6 членів закінчилися ще в січні 2020 року, оскільки вони були призначені в обхід конкурсу і тимчасово строком на 3 місяці.

Члени комісії, яких суд постановив звільнити, оскаржили рішення, подавши апеляції. До процесу також залучено низку енергетичних компаній, включаючи "Прикарпаттяобоенерго". Останнє засідання у справі відбулося 23 червня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що махінації і схеми "торгівлі повітрям" в травні 2021 року призвели до рекордного падіння цін до 40 коп./кВт год, що кратно нижче собівартості виробництва струму українськими електростанціями.

НКРЕКП визнала наявність махінацій і схем лише 2 червня після заяв Міністерства енергетики. Однак припинити спекуляції близьких до комісії трейдерів НКРЕКП офіційно відмовилася, відкинувши всі пропозиції Міненерго

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