Суд розпорядився конфіскувати майно АІС за борги Святаша та Полякова

Фото: Дмитро Святаш (з відкритих джерел)

Дане судове рішення ставить крапку в тривалій суперечці за боргами АІС і її бенефіціарів перед "Укрсиббанком"

Дніпровський районний суд Києва підтвердив застосування процедури спеціальної конфіскації активів і корпоративних прав групи компаній "АІС", яка раніше належала екс-нардепам Дмитру Святашу і Василю Полякову. Зараз активами групи АІС буде і далі керувати державне Агентство з розшуку та управління активами (АРМА).

Про це йдеться в рішенні суду, передає РБК-Україна.

Варто відзначити, що дане судове рішення ставить крапку в тривалій суперечці за боргами АІС і її бенефіціарів перед "Укрсиббанком", що належить BNP Paribas, найбільшої фінансової групи Євросоюзу. Мова йде про відшкодування заборгованості за кредитами, які понад 10 років тому були видані "УкрСиббанком" Дмитру Святашу і Василю Полякову.

Нагадаємо, у наслідку право вимоги по них отримала група DCH, а загальна сума боргів колишніх політиків сьогодні перевищує суму $100 млн доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, група DCH заявляла про те, що боржники зловживали депутатськими повноваженнями для ухилення від сплати податків, надання систематичного тиску на суди, органи прокурорського нагляду і правопорядку.

Частина майна групи АІС була арештована в рамках розслідування кримінальної справи про незаконне заволодіння грошовими коштами "Укрсиббанку", і передана у відання агентства АРМА, а потім в управління уповноваженій компанії.

Протягом усього часу судових розглядів екс-нардепи чинять активний тиск на органи слідства, намагаючись "мітингами задавити суди, ДБР, прокуратури та Агентство по управлінню активами АРМА".

Раніше суд постановив задовольнити позов ТОВ "Українська металургійна компанія" (компанія групи DCH, діючий кредитор підприємства та бенефіціарів АІС).

У вердикті зазначається, що фіктивні екс-керівники підприємств групи АІС пішли на угоду зі слідством, визнали свою провину і розкрили слідству злочинну схему Святаша та Полякова.

Як випливає з тексту винесеного рішення, держава правомірно застосовує процедуру спецконфіскації щодо активів Святаша-Полякова, оскільки розвиток групи АІС пов'язано з низкою злочинів її бенефіціарів, які отримували незаконні вигоди від використання взятих у борг і не повернутих коштів кредитору.

Нагадаємо, з кінця минулого року Дмитро Святаш офіційно знаходиться в розшуку за незаконне заволодіння коштами "Укрсиббанку" і, за даними ЗМІ втік від українського правосуддя з родиною на території Російської Федерації.

Місце перебування Василя Полякова тепер невідомо, раніше було вручено йому повідомлення про підозру у кримінальному злочині - шахрайському заволодінні коштами "Укрсиббанку".

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Автор: РБК-Україна