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Суд продолжит рассматривать меру пресечения Коболеву 23 января

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Украина, Четверг 19 января 2023 22:07
Суд продолжит рассматривать меру пресечения Коболеву 23 января Фото: бывший глава Нефтегаза Украины Андрей Коболев (unian.com)
Автор: Юрий Дощатов, Татьяна Зарембо

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) продолжит рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения бывшему председателю правления НАК "Нефтегаз Украины" Андрею Коболеву 23 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прямую трансляцию из зала Высшего антикоррупционного суда.

Продолжение рассмотрения дела №991/431/23 в отношении экс-председателя государственной компании Коболева состоится в 11:00.

Защита бывшего председателя правления "Нефтегаза" до понедельника намерена подготовить доказательства для опровержения доводов прокурора. При этом адвокат просит предоставить ему разумное время для подготовки.

В то же время, в конце заседания Коболев заявил, что во время обсуждения услышал много ошибок и некорректных оценочных суждений.

Напомним, что Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) просит суд применить к экс-председателю правления НАК "Нефтегаз Украины" Андрею Коболеву меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 365 млн гривен.

РБК-Украина сообщало, что 19 января НАБУ и САП объявили бывшему председателю правления НАК "Нефтегаз Украины" Андрею Коболеву о подозрении в завладении в 2018 году более 229 млн гривен. Как считает следствие, эти деньги Коболеву выплатили за счет компании за экстраординарные достижения. В то же время сумма существенно превышала нормативно определенные размеры таких выплат. Действия подозреваемого правоохранители квалифицировали по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Кроме того, мы писали, что прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры и детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему председателю правления НАК "Нефтегаз Украины", который в 2018 году получил 10 млн долларов премии. Пост в это время занимал Андрей Коболев и получил премию за победу над "Газпромом" в Стокгольме на 4,6 млрд долларов. Общий объем выплат был утвержден на уровне 1% от суммы выигрыша в арбитраже (4,6 млрд долларов), поэтому выплаты составили 46,3 млн долларов.

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