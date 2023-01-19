Суд продолжит рассматривать меру пресечения Коболеву 23 января
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) продолжит рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения бывшему председателю правления НАК "Нефтегаз Украины" Андрею Коболеву 23 января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прямую трансляцию из зала Высшего антикоррупционного суда.
Продолжение рассмотрения дела №991/431/23 в отношении экс-председателя государственной компании Коболева состоится в 11:00.
Защита бывшего председателя правления "Нефтегаза" до понедельника намерена подготовить доказательства для опровержения доводов прокурора. При этом адвокат просит предоставить ему разумное время для подготовки.
В то же время, в конце заседания Коболев заявил, что во время обсуждения услышал много ошибок и некорректных оценочных суждений.
Напомним, что Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) просит суд применить к экс-председателю правления НАК "Нефтегаз Украины" Андрею Коболеву меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 365 млн гривен.
РБК-Украина сообщало, что 19 января НАБУ и САП объявили бывшему председателю правления НАК "Нефтегаз Украины" Андрею Коболеву о подозрении в завладении в 2018 году более 229 млн гривен. Как считает следствие, эти деньги Коболеву выплатили за счет компании за экстраординарные достижения. В то же время сумма существенно превышала нормативно определенные размеры таких выплат. Действия подозреваемого правоохранители квалифицировали по ч. 5 ст. 191 УК Украины.
Кроме того, мы писали, что прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры и детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему председателю правления НАК "Нефтегаз Украины", который в 2018 году получил 10 млн долларов премии. Пост в это время занимал Андрей Коболев и получил премию за победу над "Газпромом" в Стокгольме на 4,6 млрд долларов. Общий объем выплат был утвержден на уровне 1% от суммы выигрыша в арбитраже (4,6 млрд долларов), поэтому выплаты составили 46,3 млн долларов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.