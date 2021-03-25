ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Суд продовжить розглядати справу Кернеса, незважаючи на його смерть

Новость на русском → Полтава, Четвер 25 березня 2021 16:48
Суд продовжить розглядати справу Кернеса, незважаючи на його смерть Фото: Геннадій Кернес (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

Полтавський суд продовжить розгляд справи померлого мера Харкова Геннадія Кернеса. Засідання по ньому відбудеться 7 квітня в Київському райсуді Полтави.

Про це повідомляє "Судова влада України".

7 квітня розпочнеться повторний розгляд справи, по якому підозрюваними проходять Кернес і його охоронці - Віталій Блинник і Євген Смицький.

29 січня 2020 року суд вирішив не закривати справу після смерті Кернеса, тоді на продовженні процесу наполягали родичі обвинуваченого і сторона захисту. Через два дні Апеляційний суд Полтави відправив справу на повторний розгляд у Київський райсуд, задовольнивши апеляцію на рішення суду першої інстанції в 2018 році.

Нагадаємо, справа проти Геннадія Кернеса та його охоронців, яких підозрювали в незаконному позбавленні волі і погрози вбивством прихильників Майдану, розслідувалася з лютого 2014 року.

У серпні 2018 року Київський районний суд Полтави закрив справу. Генеральна прокуратура України подала апеляцію і відкрила кримінальне провадження проти судді, який виніс таке рішення. Тодішній генеральний прокурор Юрій Луценко також заявляв, що Кернес звертався до народних депутатів за допомогою у закритті кримінальної справи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Генадій Кернес
NEWS
Китайський CoronaVac доставлять в Україну вже сьогодні: що відомо про вакцину
Китайський CoronaVac доставлять в Україну вже сьогодні: що відомо про вакцину
DAILY
Правосуддя в мережі. Як і навіщо команда Зеленського створює "суд в смартфоні"
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Правосуддя в мережі. Як і навіщо команда Зеленського створює "суд в смартфоні"