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Суд продовжив розслідування проти Порошенка за організацію контрнаступу у 2014 році, - адвокат

Київ, Середа 02 грудня 2020 15:42
Суд продовжив розслідування проти Порошенка за організацію контрнаступу у 2014 році, - адвокат
Фото: Ігор Головань (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

Печерський районний суд продовжив на рік термін досудового розслідування кримінального провадження, яке було відкрите за заявою нардепа з ОПЗЖ Нестора Шуфрича проти п’ятого президента, лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка за організацію контрнаступу української армії на Донбасі у 2014 році.

Про це повідомив адвокат Порошенка Ігор Головань.

"26 листопада цього року ще на рік рішенням Печерського суду було продовжене так зване "досудове розслідування" заяви Шуфрича, який вимагає оголосити злочином наказ п’ятого президента України Порошенка про контрнаступ, про захист України від агресії Російської Федерації", - заявив Головань.

За його словами, ці 1,5 року ДБР нічого не розслідувало, а зараз хоче продовжувати витрачати кошти платників податків.

"Усі ці десятки кримінальних справ, спрямовані проти опозиції, проти п’ятого президента України Порошенка і його політичної сили в інтересах держави-агресора, в інтересах Росії", - переконаний адвокат.

Головань також повідомив, що ще одне провадження зареєстроване Офісом генпрокурора проти Порошенка за те, що у 2016 році законом України були запроваджені європейські конкурсні процедури для відбору керівників закладів культури.

"Суть особисто зареєстрованого генеральним прокурором Венедіктовою за ухвалою того ж Печерського районного суду провадження - намагаються оголосити злочином підписання президентом Порошенком у січні 2016-го року прийнятого Верховною радою закону, який запровадив конкурсні процедури і контрактну форму працевлаштування для керівників закладів культури - театрів, музеїв тощо. Тобто запровадження президентом Порошенком і українським парламентом європейського порядку призначення керівників закладів культури", - повідомив Головань.

Він наголошує, що у такий спосіб влада намагається зруйнувати здобутки держави на європейському шляху.

"Вже у вересні цього року заступник генерального прокурора Говда був вимушений визнати офіційно у своїй постанові, що жодних матеріалів, які б свідчили про будь-які порушення закону з боку п’ятого президента, матеріали цього провадження не містять. Отже, відповідно до закону, навіть розслідувати ДБР тут не має повноважень. Однак це триває вже більше півтора року, а збираються розслідувати ще рік це кримінальне провадження", - резюмує Головань.

Нагадаємо, у листопаді адвокати п’ятого президента Петра Порошенка подали до суду на виконуючого обов'язки директора ДБР з вимогою спростувати неправдиву інформацію.

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